Home // Gargano // San Giovanni Rotondo, riapre la mensa del “Melchionda”: vittoria del Comitato Genitori

MENSA SCOLASTICA SGR San Giovanni Rotondo, riapre la mensa del “Melchionda”: vittoria del Comitato Genitori

La ripartenza avviene negli stessi spazi già oggetto di verifica tecnica, a seguito delle prescrizioni individuate dagli organi competenti

Mensa scolastica - PH FLP SCUOLA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

San Giovanni Rotondo – Dopo oltre un mese di stop, riparte il servizio di refezione scolastica all’istituto “Melchionda”. La mensa riaprirà ufficialmente lunedì 23 febbraio, consentendo il ritorno alla piena funzionalità del tempo pieno. Una notizia attesa da settimane che restituisce serenità a circa 200 bambine e bambini e alle loro famiglie.

La ripartenza avviene negli stessi spazi già oggetto di verifica tecnica, a seguito delle prescrizioni individuate dagli organi competenti e dell’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni coinvolte. Lo stop prolungato aveva creato disagi organizzativi significativi per le famiglie, costrette a riorganizzare tempi di lavoro e gestione domestica. Ora, con la riattivazione del servizio, si torna alla normalità.

Il Comitato dei Genitori ha espresso apprezzamento per l’impegno diretto del Commissario Prefettizio Antonio Incollingo, che ha seguito personalmente la vicenda coordinando la macchina amministrativa fino alla soluzione. Un ringraziamento è stato rivolto anche ai dirigenti e ai tecnici, in particolare all’ingegnere Pietro Vocale, oltre alle aziende incaricate della preparazione e somministrazione dei pasti. “La ripresa rappresenta un sollievo anche per le lavoratrici e i lavoratori che erano rimasti in una condizione di sospensione e incertezza”, sottolineano dal Comitato.

Accanto alla riattivazione della mensa, arriva un secondo risultato importante: la formazione della classe prima a tempo pieno presso il “Melchionda”.

Un traguardo raggiunto in settimane difficili, segnate da incertezze e cambiamenti organizzativi per molte famiglie. Nonostante le difficoltà, la comunità dei genitori ha scelto di restare unita e attiva, maturando una consapevolezza ancora più forte del valore della scuola.

“Ringrazio tutte le mamme e i papà del Comitato – dichiara la portavoce Maria Elena Ritrovato – e il gruppo di coordinamento composto da Marianna Cappucci, Maria Pia Pazienza, Rita Lecce, Rosa Merlino e Mariantonietta Budrago, oltre al consigliere d’Istituto Christian Palladino. I risultati di oggi sono frutto di un impegno condiviso”.

L’attenzione ora si concentra sui prossimi passi. La richiesta di tempo pieno è destinata a crescere, rispondendo alle esigenze organizzative delle famiglie e alla continuità educativa degli alunni.

Per questo il Comitato chiede al Commissario Incollingo e alla dirigente scolastica Maria Fiore di procedere senza rinvii: nell’attuazione completa delle prescrizioni tecniche sugli spazi; nella predisposizione delle tre aule già individuate per potenziare e rendere più capiente il servizio mensa. “Le condizioni per intervenire ci sono. Mettiamo in campo intelligenza, buona volontà e risorse per raggiungere anche questo obiettivo”, concludono dal Comitato. Lo riporta foggiatoday.it

