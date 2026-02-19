Un attimo, poi l’impatto e la paura. È quanto ha raccontato un cittadino dopo l’episodio accaduto ieri sera al padre, mentre percorreva la Strada Provinciale 77, nel tratto che dal bivio Foggia Mare conduce verso Cerignola. Subito dopo il tramonto, all’altezza dell’azienda agricola Garofalo, la carreggiata sarebbe stata “letteralmente invasa” dal passaggio di un branco numeroso di cinghiali.

Secondo la segnalazione, l’automobilista non avrebbe potuto evitare l’urto: la presenza improvvisa degli animali, in un punto in cui la visibilità cala rapidamente nelle ore serali, ha reso la manovra impossibile. Il bilancio, per fortuna, non conta feriti: nessuna conseguenza fisica per il conducente, ma danni all’auto. L’episodio, però, riaccende l’attenzione su un problema che, negli ultimi anni, sta interessando sempre più spesso vaste aree del territorio: la presenza di fauna selvatica lungo le arterie extraurbane e la conseguente crescita del rischio per chi viaggia.

“Ormai il problema riguarda un po’ tutti – scrive – essendo presente su gran parte del territorio”. Una constatazione che trova riscontro nelle testimonianze di residenti e pendolari: avvistamenti di cinghiali e attraversamenti improvvisi, soprattutto al crepuscolo e nelle ore notturne, sono segnalati con frequenza crescente. In questi casi, il pericolo non riguarda soltanto la collisione diretta: spesso l’automobilista, d’istinto, sterza per evitare l’animale, con il rischio di perdere il controllo e finire fuori strada o invadere la corsia opposta.

La SP 77, in particolare, è un collegamento utilizzato quotidianamente da chi si sposta tra l’area costiera e l’entroterra, tra traffico locale e mezzi in transito. Ed è proprio sulla combinazione di fattori – orari a scarsa visibilità, tratti extraurbani, attraversamenti improvvisi – che si concentra la preoccupazione di chi vive e lavora in zona.