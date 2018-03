Foggia, festa patronale, transito regolare su via Arpi

Di:



il traffico su via Arpi sarà regolamentato come di consuetudine nei giorni festivi e quindi con transito consentito dalle ore 07.00 alle ore 22.00 per permettere un più agevole accesso alla Cattedrale. Per la sola giornata di venerdì 22 marzo, invece, i parcheggi saranno gratuiti in tutte le zone della città.





Foggia – L'ASSESSORATO alla Sicurezza del Comune di Foggia comunica che il giorno venerdì 22 marzo, festività della Madonna dei Sette Veli,

