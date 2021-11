“Autovelox ss16 bis Bari-Foggia, Comune Cerignola fa cassa?”

Foggia – Il consigliere regionale Tommy Attanasio ha inviato una nota al Prefetto di Foggia e per conoscenza al sindaco di Cerignola con la quale chiede “il motivo per il quale la ss. 16 bis da Bari a Foggia ha come limite di velocità 90km/h e solo sul tratto che attraversa la città di Cerignola il limite scende a 60 km/h”. “Coincidenza – afferma Attanasio – mi dicono che proprio in quel tratto è stato installato un autovelox. In tutta Italia è ormai assodato che molti impianti per la rilevazione della velocità più che garantire sicurezza sulle strade hanno funzione di bancomat per i Comuni che li installano.

Mi sono preso la briga di percorrere il tratto che va da Bari a Foggia e viceversa – dichiara Attanasio – ed ho constatato quanto sia difficoltoso se non addirittura pericoloso viaggiare a 60 km/h su un tratto di strada che ha le stesse caratteristiche e condizioni di tutta la Statale 16”. “Ho chiesto, quindi, al Prefetto di Foggia di comprendere chi decide i limiti di velocità e se il Comune di Cerignola può assumere tali iniziative. Su quella statale transitano migliaia di veicoli al giorno, per lo più per lavoro – evidenzia Attanasio – mi chiedo, perciò, quanti euro entrino nelle casse del Comune di Cerignola a discapito degli automobilisti molti dei quali come tanti altri Pugliesi in questo momento faticano ad arrivare alla fine del mese”.

Redazione Stato