Ancora emergenza rifiuti a Orta Nova

Di:

Orta Nova. Ancora una volta cassonetti pieni di rifiuti. Colmi. Lasciati straripare di rifiuti. Per più ore e forse giorni. È emergenza ambientale.

Le cause

“Il mancato ritiro o il ritiro parziale dei rifiuti da parte di Cisa [ società trasforma rifiuto che si starebbe occupando del ritiro dei rifiuti per conto di SIA, ndr.]. Cisa, che deve portare i rifiuti biostabilizzati a Grottaglie“. È quanto riferisce l’Assessore Alessandro Paglialonga che aggiunge “Se non ritirano i rifiuti e la discarica è chiusa, gli operatori non riescono a smaltire la pulizia delle nostre città. Inoltre Cisa non viene pagata regolarmente per la crisi aziendale SIA”.

E poi “Questa situazione è aggravata dalla mancata apertura del sesto lotto e dai capricci dei comuni bt/3.” Il riferimento sarebbe rivolto alle dichiarazioni del sindaco di Trinitapoli dei giorni scorsi, Di Feo Francesco. A seguito di un consiglio intercomunale tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, infatti, i comuni entrambi serviti dalla SIA per il servizio di raccolta rifiuti, avrebbero affermato l’esigenza di autodeterminarsi in modo netto e separato da SIA per la gestione del servizio raccolta rifiuti, servizio che a detta del sindaco Di Feo “è sempre più inadeguato”.

Il sindaco di Trinitapoli dice inoltre “Abbiamo provato a salvare Sia Srl con gli strumenti del codice civile, ma difronte abbiamo chi pensa di farlo a spese dei cittadini. E non ci sta bene”. La decisione dei sindaci di Trinitapoli e San Ferdinando sarebbe drastica dunque “Vogliamo il contratto unico di Aro. Attendiamo che l’Ager ci dica a quali condizioni, stabilendo ferrea rispondenza tra costi e servizi. Non accetteremo altre soluzioni e vogliamo scegliere noi il gestore della raccolta dei rifiuti”.

Tale posizione sarebbe però una delle cause di rallentamenti nella gestione del servizio. “I nostri destini sono legati tutti da un doppio filo.” Incalza l’assessore Paglialonga “Se qualcuno esce con una voce fuori dal coro tutti patiscono le conseguenze”.

Intanto la situazione si è fatta insostenibile nel comune ortese “Non per creare un alibi ma è una situazione presente in ogni comune del consorzio, chi più chi meno” sottolinea Paglialonga. Mal comune mezzo gaudio quindi.

Ma il punto è che le condizioni di vivibilità di Orta Nova peggiorano. Il degrado è ormai insostenibile e inguardabile. I rifiuti abbondano.

“Voglio stimolare l’interesse dell’amministrazione comunale sulla zanzara immortalata oggi pomeriggio su un cassonetto dei rifiuti.” Sono le parole del consigliere di opposizione Antonio Vece scritte su Facebook nei giorni scorsi “Urge provvedere alla disinfestazione quanto prima, ripetendo la stessa ogni dieci giorni nei periodi più caldi. Dovete sapere che la zanzara durante il suo ciclo di vita , ( 6_8 settimane) può arrivare a deporre circa 300 uova la volta, a partire dalla prima settimana di vita. Evitate di farci succhiare il sangue da questi miserabili insetti.”

E intanto il consigliere Lorenzo Annese ha chiesto al Sindaco di Orta Nova, Dino Tarantino, in virtù delle leggi in vigore in materia di Rifiuti, la restituzione agli utenti Ortesi della quota di entrata eccedente il costo del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Urbani nell’anno 2017, che ammonta a € 924.190,87.

“Tra il PEF 2017 preventivato da questa amministrazione e la spesa realmente sostenuta per svolgere il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti, si evince un risparmio di spesa” le parole del consigliere di opposizione “la norma ( r.d. n. 1175 del 1931, art. 268, nonché D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 61, e s.m.i ) prevede che il gettito complessivo derivante dalla Tassa per, spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, non possa superare il costo di esercizio del servizio stesso.” E dunque “in considerazione di tale principio, sancito dalle norme citate, deriva l’obbligo in capo al Comune di provvedere alla restituzione agli utenti Ortesi della quota di entrata eccedente il costo del servizio medesimo”.

A cura di Daniela Iannuzzi