CONVEGNO COPERTINA

Di:



Nell’ambito degli eventi programmati per il 30° Anniversario della costituzione del Gruppo di Manfredonia dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Sabato 24 Marzo 2018 alle ore 17,00,

a Manfredonia, al Lungomare N. Sauro, presso L.U.C. Laboratorio Urbano Culturale Convegno “Il Faro di Manfredonia: 150 anni … ma non li dimostra“

Moderatore: Arch. Francesco SAMMARCO

Capo Servizio LL.PP. e Patrimonio storico del Comune di Manfredonia Coordinatore: Ing. Salvatore GUGLIELMI Saluti di Benvenuto: Cav. Lgt.(r) Leonardo SALICE – Presidente A.N.M.I. Manfredonia Geom. Angelo RICCARDI – Sindaco di Manfredonia Relazioni : “Luci e ombre, i fari accesi dopo l’Unità d’ Italia “ Dr. Enrica SIMONETTI – giornalista e scrittrice “Il Faro e il Porto di Manfredonia nel primo decennio post unitario” Prof. Michele FERRI – Società di Storia Patria per la Puglia “ I Fari della Marina Militare, patrimonio da salvaguardare ” C.F. Giulio CARAFA – Comandante Zona Fari Marina Militare – Taranto Interventi programmati : Contrammiraglio (SM) Pasquale GUERRA

Comandante Centro Addestramento Aeronavale Marina Militare – Taranto Ammiraglio di Divisione (SM) Salvatore VITIELLO

Comandante del Comando Marittimo Sud Marina Militare – Taranto Conclusioni : Ammiraglio Ispettore Capo (AN) Matteo BISCEGLIA

Direttore Armamenti Navali della Marina Militare Italiana “Il Faro di Manfredonia: 150 anni … ma non li dimostra“ ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.