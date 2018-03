“Se siamo qui in Italia è per provare a cambiare la nostra vita” (FT)

Di:

Manfredonia/Foggia, 19 marzo 2018. PROTESTA pacifica stamani a Foggia del “Comitato lavoratori e lavoratrici delle campagne“.

“Non vi chiediamo di venire con noi – scrivono in una nota -, perchè purtroppo sappiamo che nel mondo in cui viviamo le televisioni, i giornali e i politici hanno crescere la paura e la sfiducia nei nostri confronti. Ma vi chiediamo di capire che se siamo qui è solo per provare a cambiare la nostra vita e stare meglio, a Foggia come nel resto del paese“.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI



Redazione StatoQuotidiano.it