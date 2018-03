Foggia, falso disabile esulta e si alza da carrozzella

Di:

(ANSA) Entra in carrozzalla allo stadio di Foggia per seguire la squadra del cuore, ma al momento di tifare si alza in piedi e si dimena. E’ quanto è successo domenica scorsa al ‘Pino Zaccheria‘, dove il sostenitore della squadra locale è stato però smascherato da un video.

A condannare l’accaduto anche la società, con una nota ufficiale sul sito: “Il Foggia Calcio, presa visione con sdegno e rabbia del filmato che mostra una persona che raggiunge in carrozzella la zona per disabili dello stadio Pino Zaccheria per poi alzarsi dalla stessa, oltre a condannare vivamente l’episodio, che appare estremamente offensivo verso quelle persone che vivono quotidianamente la vera disabilità, percorrerà tutte le strade possibili per individuare e denunciare la persona che si è resa protagonista di questo inqualificabile gesto”.