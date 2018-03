Manfredonia. In pagamento le competenze dei componenti di seggio

Di:

Manfredonia, 19 marzo 2018. L’Ufficio Elettorale della Città di Manfredonia rende noto che da mercoledì 21 marzo 2018 saranno in pagamento le competenze dei componenti di seggio (presidenti, segretari e scrutatori) relative alle elezioni politiche del 4 marzo scorso.

Gli interessati che hanno scelto il pagamento a mezzo bonifico sul proprio IBAN, riceveranno l’accredito del compenso sul conto corrente. Coloro che, invece, hanno optato per la modalità di pagamento per cassa dovranno recarsi alla Tesoreria comunale, presso la Banca Popolare di Milano, in via Tribuna 65, muniti di documento di identità e tessera sanitaria/codice fiscale.

Lo riporta l’Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG).