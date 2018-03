“Manfredonia protagonista su SKY: Piccola Grande Italia” (VIDEO)

FRANCESCO SCHIAVONE, PRESIDENTE DELLA PRO LOCO MANFREDONIA

Manfredonia, 19 marzo 2017. Manfredonia protagonista di uno speciale di Piccola Grande Italia, trasmissione di punta di Viva l’Italia Channel, canale Sky 879. La città ha ospitato le telecamere di Sky, esibendo i suoi gioielli di punta tra cui,ovviamente, la Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto, ma anche il suo Castello che, attualmente, sta attraversando una delicata fase di rivalutazione. Proprio nel parco archeologico di Siponto le telecamere hanno già effettuato le loro riprese, con un occhio di riguardo per l’installazione (“Dove l’arte ricostruisce il tempo”) di Edoardo Tresoldi, l’artista che ha donato nuova luce al prezioso bene culturale. Il loro interesse è stato anche e soprattutto rivolto alla storia legata ai resti della Basilica, dalle sue origini paleocristiane fino ad oggi, dove l’intervento di modernizzazione del sito archeologico ha portato a un sostanziale incremento di visitatori. L’artista Tresoldi è ormai profondamente legato al nostro territorio. Infatti, dopo aver ricevuto numerosi riconoscimenti per l’installazione sipontina (tra cui il prestigioso premio Francovich), l’artista si prepara a un nuovo progetto artistico a Foggia: darà vita al palazzo regale che Federico II fece costruire nel capoluogo di provincia, la residenza dell’Imperatore e di tutta la sua corte, di cui oggi purtroppo restano solo l’archivolto scolpito a foglie d’acanto e un’epigrafe, che descrive Foggia come “gloriosa regale sede imperiale”. Un’iniziativa nata da una petizione lanciata dal giornalista Giovanni Cataleta e subito accolta da Tresoldi, che si è dichiarato onorato dell’interesse spontaneo nato tra i foggiani. Con la collaborazione dell’Associazione Pro Loco di Manfredonia, Piccola Grande Italia è andata alla scoperta delle nostre risorse artistiche, culturali, storiche e naturalistiche. Un piccolo speciale su un canale tutto dedicato alla valorizzazione del territorio, passando attraverso molteplici realtà tutte da scoprire tra cui, di certo, non poteva mancare il nostro paese. “L’associazione Pro Loco di Manfredonia ha trovato le risorse economiche necessarie per attivare questo progetto -commenta Francesco Schiavone Presidente della Pro Loco – perché riteniamo che la promozione della nostra città, anche su canali televisivi nazionali e tematici, sia un “dovere morale” rispetto alle bellezze che possiamo mettere in mostra.” A cura di Carmen Palma.

