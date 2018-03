http://www.manduriaoggi.it

Bari. Nota del consigliere regionale Luigi Morgante. “Da oggi 27mila malati di diabete, quelli affetti dalle manifestazioni più gravi della patologia e costretti a fare ricorso all’insulina, distribuiti in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, potranno usufruire dei sensori di ultimissima generazione per il monitoraggio flash e continuo della glicemia, che saranno a carico del Servizio Sanitario Regionale. Una svolta attesa da tempo dagli interessati e dalle loro famiglie, dagli operatori e da numerose associazioni, delle cui istanze mi ero fatto interprete attraverso un’interrogazione presentata insieme ai miei colleghi del gruppo consiliare il 30 marzo dello scorso anno, recepita dal presidente Emiliano che ha poi mantenuto l’impegno preso. E in occasione della discussione del Bilancio di Previsione, a dicembre, un mio emendamento mirato a reperire le risorse necessarie è diventato articolo di legge. Nei giorni scorsi la delibera di giunta ad hoc, e questa mattina a Bari l’annuncio nella sede della presidenza dell’ente, alla presenza anche del Direttore di Endocrinologia del Policlinico di Bari, prof. Francesco Giorgino, del direttore del Dipartimento regionale Politiche della salute, Giancarlo Ruscitti, e del commissario straordinario dell'Aress Giovanni Gorgoni, oltre che del presidente Emiliano che ringrazio per la sensibilità e l’attenzione mostrate. Il successo della politica all’insegna del confronto e della collaborazione, a servizio e nell’interesse della comunità”. Morgante: “Una svolta per 27mila malati di diabete in Puglia” ultima modifica: da

