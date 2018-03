Origini della festa del papà

Di:

L’origine e il significato originario di questa festa. La festa del papà, come la intendiamo oggi, è complementare alla festa della mamma e nasce all’inizio del XX secolo. É una ricorrenza civile diffusa in tutto il mondo che festeggia in varie date dell’anno la paternità e i “babbi” in generale. La prima festa del papà, di cui si hanno notizie documentate sembra essere stata il 5 luglio 1908 a Fairmont in West Virginia, presso la chiesa metodista locale.

Fu la signora Sonora Smart Dodd che, ispirata dal sermone ascoltato in chiesa durante la festa della mamma del 1909, sollecitò per la prima volta l’ufficializzazione della festa. La signora Dodd organizzò i festeggiamenti una prima volta il 19 giugno del 1910 a Spokane, Washington. La scelta del mese di giugno fu dovuta al fatto che proprio in giugno si festeggiava il compleanno del padre della signora Dodd, veterano della guerra di secessione americana.

San Giuseppe, festa del papà

Come in molti paesi di fede cattolica, la festa del papà in Italia coincide con il giorno di San Giuseppe, padre putativo di Gesù. Nella tradizione popolare e religiosa, San Giuseppe rappresenta l’esempio per eccellenza del padre amorevole e del marito devoto e per questo è considerato anche protettore degli orfani, delle giovani nubili e in generale dei soggetti più sfortunati e fragili della società.

Per questa ragione, soprattutto in passato, in alcune aree geografiche la festa di San Giuseppe veniva accompagnata da gesti di carità: ad esempio, in Sicilia il 19 marzo si usava (in alcuni posti si usa ancora) invitare i poveri a pranzo. Inizialmente in Italia la festa del papà fu dichiarata festa nazionale, poi abrogata, ma è rimasta un’occasione importante per le famiglie per stare insieme e, soprattutto per i bambini, di festeggiare il loro papà.

Festa del papà nel mondo

In alcune parti del mondo, la festa è associata ai padri nel loro ruolo nazionale; in Russia, ad esempio, viene celebrata come la festa dei difensori della patria. In Germania si festeggiano i papà il giorno dell’Ascensione, che cade sempre di giovedì, ma in un periodo che, a seconda della Pasqua, può variare tra il 30 aprile e il 3 giugno. In Danimarca si aspetta il 5 giugno, nel giorno dedicato alla Costituzione, mentre la maggior parte dei paesi del mondo dedicano un pensiero ai papà durante la terza domenica di giugno, dal Canada al Giappone passando per Stati Uniti, Sudafrica e Filippine.

