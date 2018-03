(melty@) PIO E AMEDEO

Terza edizione del FRI-Festival della Ricerca e dell’Innovazione dell’Università di Foggia e terza stagione di Emigratis, la seguitissima trasmissione di Italia 1 che vede protagonisti Pio e Amedeo. A poche ore dalla prima puntata di questa nuova avventura, in onda stasera 19 marzo 2018, il duo comico foggiano rinnova il supporto nei confronti del Festival made in Unifg e lo fa ricordandolo in un’intervista pubblicata su La Stampa, domenica 18 marzo. Sulle pagine nazionali del noto quotidiano, Pio e Amedeo si definiscono scrocconi sì, ma per una giusta causa. Anche quest’anno sosterranno, infatti, le finalità del FRI: combattere la micro-criminalità, la devianza minorile e la dispersione scolastica, raccogliendo fondi per sostenere e implementare gli arredi di scuole periferiche foggiane, oggetto di atti vandalici. La kermesse universitaria, coordinata dal prof. Giovanni Messina, delegato del rettore alla “Ricerca Scientifica e Tecnologica, Terza Missione” e in collaborazione con il prof. Cristoforo Pomara, già coordinatore del FRI, animerà la città di Foggia durante l’ultima settimana del mese di maggio. Pio e Amedeo: “Scorretti e trasgressivi per aiutare i ragazzi contro le mafie” ultima modifica: da

