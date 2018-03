Potere al Popolo “F35: basta sprechi”

Di:

Manfredonia. Dal primo marzo 2018 la base militare: Amendola di Foggia è operativa con il sistema d’arma di 5^ generazione in dotazione all’aeronautica militare.

Il 32° stormo è ufficialmente parte del sistema di difesa, quindi Amendola diviene una base in possesso degli F35. ( fonte “aereonautica difesa.it”)

Ricordiamo, che l’Italia ha acquisito 12 velivoli F35, costati 150 milioni di euro l’uno, peccato che così come sono non serviranno praticamente a nulla, se non a volare e basta.

Ricordiamo che il viceammiraglio Mathias Winter, aveva ipotizzato la rottamazione degli F 35 prodotti finora, a causa degli eccessivi costi di retrofit necessari per renderli utilizzabili.

In realtà nessuno sa quanto costerà risolvere i difetti dei 12 aerei, di fatto gli F35 pre-serie sono dei veri e propri prototipi, che potranno essere operativi tra molti anni ad un prezzo incalcolabile.

Questa nuova spesa militare, si aggiunge agli oneri degli impegni militari territoriali e all’estero, sia nel quadro della Nato che del nascente esercito europeo.

Potere al Popolo chiede annullamento degli impegni economici per gli F35 , dei nuovi armamenti e il ritiro delle truppe presenti in zone di guerra.

Chiede, inoltre, il non finanziamento delle spese militari, ma chiede l’intervento finanziario per i servizi sociali essenziali, per la tutela e l’educazione di genere, servizi finalizzati alle devianze e alla tutela dei minori, l’apertura di ambulatori medici nei paesi del nostro territorio, come nel Gargano, il potenziamento tecnologico e la ristrutturazione degli edifici scolastici, investimenti nella preservazione e tutela del nostro patrimonio culturale e ambientale.

NON FACCIAMO DIVENIRE I NOSTRI TERRITORI ZONE DI GUERRA, MA DI ECCELLENZE, DI PACE E DI ACCOGLIENZA.

Potere al Popolo Capitanata