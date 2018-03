Puglia: Residui fenomeni tra Molise, Basilicata tirrenica

Di:

Bari, 19 marzo 2018. Meteo Puglia: la perturbazione si allontana favorendo un parziale miglioramento del tempo sul basso versante Adriatico. Tuttavia l’atmosfera rimane instabile, con ancora la possibilità di locali fenomeni sulla dorsale e nel corso del pomeriggio su interne pugliesi in sconfinamento qua e là tra barese e brindisino. Temperature minime in calo, con estremi di 8°C; massime stabili, con punte di 15°C. Venti sino a moderati da O-SO. Zero termico nell’intorno di 1750 metri. Basso Adriatico da molto mosso a mosso; Canale d’Otranto molto mosso.

Martedì 20 Marzo

Tempo in nuovo peggioramento con piogge e rovesci

MARTEDI’: una circolazione depressionaria si approfondisce sull’Italia centro meridionale, determinando un peggioramento del tempo anche sul basso versante adriatico con rovesci e qualche temporale in avanzamento da Ovest. Fiocchi anche sotto i 1000m. Temperature minime stabili, con estremi di 9°C; massime in flessione, con punte di 13°C. Venti moderati da O-NO in rotazione e intensificazione a SO . Basso Adriatico da molto mosso a mosso; Canale d’Otranto mosso.

Mercoledì 21 Marzo

Tempo ancora instabile con neve in calo sino a medio-bassa quota

MERCOLEDI’: Prosegue l’azione di una circolazione di bassa pressione che rinnova condizioni di tempo instabile con con precipitazioni in estensione entro fine giornata a tutti i settori ad iniziare da Molise, Lucania e alta Puglia. L’ingresso di aria fredda da Nord favorisce un ulteriore calo termico con neve a fine giornata sino a quote di bassa collina. Temperature in generale calo, con estremi di 8°C e punte di 13°C. Venti moderati da SO in rotazione a N-NO. Zero termico nell’intorno di 1650 metri. Basso Adriatico molto mosso; Canale d’Otranto da agitato a molto mosso.