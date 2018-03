(ph: ilquotidiano.bat)

Di:



Manfredonia, 19 marzo 2018. CON recente atto, il Comune di Manfredonia ha conferito all’avv. Antonia Molfetta di Bari l’incarico di rappresentanza in giudizio e difesa degli interessi dell’Ente per la resistenza al ricorso dinanzi al T.A.R. della Puglia promosso dalla Gestione Tributi S.p.A.. Da qui, è stata impegnata la somma di € 5.801,09 nel capitolo di spese ad oggetto “Spese per liti, arbitraggi – incarichi esterni” dell’esercizio finanziario

provvisorio 2018. Redazione StatoQuotidiano.it Ricorso Gestione Tributi, Comune Manfredonia affida incarico legale ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.