Ruba auto, arrestato giovane a Foggia

Di:

Foggia. Alle ore 16.00 circa di sabato 17 marzo, gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato Saverio Bruno, foggiano, classe 1996, per furto aggravato autovettura in concorso.

I fatti

Un equipaggio della Squadra Volanti, su richiesta della Centrale Operativa, si è posto alla ricerca di una Fiat Panda appena denunciata come oggetto di furto in via Spagna e munita di rilevatore satellitare che la individuava muoversi verso via Silvestri. Gli Agenti hanno individuato l’auto, rispondente alla descrizione, all’interno di un cortile ma i tre occupanti, alla vista della Polizia si sono dati a precipitosa fuga disperdendosi, a piedi, nelle vie limitrofe. Gli Agenti della Polizia di Stato, a seguito di inseguimento a piedi hanno bloccato e arrestato Saverio Bruno. L’autovettura è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

Sono in corso indagini finalizzate all’individuazione dei due complici.

Continua, da parte della Polizia di Stato, il costante controllo del territorio volto a prevenire e reprimere i reati che quotidianamente turbano la tranquillità dei cittadini in tutto il territorio provinciale; l’attenta attività di prevenzione e la presenza incisiva di pattuglie sul territorio ha consentito di dare immediata risposta ad un increscioso episodio, di rilevante allarme sociale.