“Ma chi ha vinto le elezioni?”

“Siamo così, dolcemente complicat[i]” dice la canzone e viene in mente quando si assiste a ciò che sta succedendo dopo le ultime elezioni.

Parlare di risultati evoca una operazione, generalmente aritmetica, che costituisce la parte più elementare della matematica. Vi è stata una somma, una sottrazione ecc. di due o più numeri e questi danno un risultato, come danno un risultato le elezioni, in cui si sommano voti su voti. Sui numeri, si sa, c’è poco da discutere: 1 è 1, né di più né di meno, allo stesso modo 1 + 1 fa 2 e così via. La stessa cosa non succede in politica, non solo da noi, dove tutti sanno anche questo, che non sempre 1 + 1 fa 2.

Vi sono, però, situazioni obiettive che non possono essere saltate a piè pari, come sta accadendo, specie quando sono in gioco questioni di notevole contenuto politico, quale è la formazione del Governo.

Qui entrano in gioco figure ed alte cariche istituzionali, che sono tenute ad operare secondo la Costituzione e secondo i principi di correttezza stabiliti dalla prassi: la Costituzione non scritta, che spesso viene evocata.

Rimane il fatto che noi abbiamo un talento speciale a complicarci la vita senza necessità.

Chi deve essere incaricato di formare il Governo? Il M5S o la Lega?

Si direbbe preminentemente chi ha vinto le elezioni, e quindi il M5S. Né vi sono motivi tali da giustificare un incarico ad una formazione di minoranza, quale è la Lega.

Allo stato, non si capisce perchè, viene proposto una singolare lettura del voto secondo cui la Lega, parte della coalizione di centro-destra, dice di aver vinto le elezioni e rivendica l’incarico di formare il Governo.

Il risultato delle elezioni (percentuale media fra Camera e Senato) è invece questo:

1)M5S 32,45%

2)PD 18,92%

3)LEGA 17,50%

4)FI 14,22%.

Altri hanno ottenuto percentuali sensibilmente minori. I dati suggeriscono valutazioni di contenuto totalmente diverso da quanto si afferma. In sede istituzionale, il Presidente della Repubblica osserva giustamente uno stretto riserbo, vedremo dopo come si esprimerà. Tuttavia le elezioni, va detto con chiarezza, sono state vinte dal M5S.

Il PD è arrivato secondo.

La Lega, con tutta evidenza, è giunta terza, sia pure con un buon incremento di voti. Tanto però non è sufficiente per rivendicare l’incarico di formare il Governo, come chiede con insistenza. Ciò che conta a tali fini è il risultato dei partiti e non quello delle coalizioni, che viceversa si vuole ingiustificatamente accreditare. La Costituzione riconosce i partiti e le loro diramazioni in Parlamento: i Gruppi Parlamentari (artt. 72, 3° co. e 82, 2° co.), non le coalizioni.

Si aggiunga poi che all’interno del centro-destra vi sono articolazioni di posizioni, che contraddicono totalmente l’affermata leadership leghista. Così come non è tanto sicura la stessa uniformità di intenti della coalizione. E’ emerso nettamente in queste ultime ore, infatti, che Berlusconi è nettamente in disaccordo con la leadership e le iniziative pubbliche di Matteo Salvini, mentre la Meloni non ha ancora assunto una chiara posizione e non si sa cosa pensa.

Nella attuale situazione comunque il Governo, ove dovesse formarsi, sarà un Governo di coalizione e quindi, o prima o dopo le elezioni, le coalizioni sono formate dai partiti. Sono questi, secondo la Costituzione a dovere essere necessariamente coinvolti e sugli stessi, in definitiva, vanno rapportati i risultati del voto, vanificando ogni contrario assunto. Noi invece, portati a complicare le cose, ci siamo posti (più propriamente ci viene imposto) il dilemma circa l’incarico, da conferirsi alla coalizione o al partito più votati. Tanto costituisce una novità che non ha riscontri nella recente storia.

Toccherà al presidente Mattarella risolvere preliminarmente questo punto, che, stando a quanto si vede, non sarà di agevole gestione e soluzione.

A cura di Orazio Totaro

Manfredonia, 19 marzo 2018