Di Stasio, Angelo Cera e l’Udc a sostegno

Di:

Orta Nova,19 marzo 2019. Godrà del sostegno del Angelo Cera, deputato della Camera fino al 2018, e del partito UdC (Unione di Centro) il candidato sindaco Nicola Di Stasio con il movimento Rivoluzione Orta Nova.

“Giovanissimo candidato” le parole di Cera rivolte a Di Stasio nel corso della presentazione ufficiale del movimento fondato dal candidato e dai suoi sostenitori. “Sicuramente farà bene in questo percorso elettorale. Noi dell’UdC lo accompagneremo con la nostra lista perché siamo certi che vincerà le elezioni. E lo faremo con determinazione ed anche per riprenderci quanto ci era stato tolto nel 2014 dal vostro attuale sindaco che non è un sindaco la cui parola vale. In quel caso, nelle elezioni, l’UdC portò alla coalizione a sostegno di Tarantino il 12% dei voti, fu il primo partito di quella coalizione, ma poi fu cacciato. Tarantino fu dunque incoerente. Quegli atteggiamenti meritano vendetta intesa come coerenza, non altro s’intende”.

Nel corso della serata, Di Stasio si è dichiarato “Commosso perché per me” ha sottolineato “oggi abbiamo già vinto. Sto rivivendo l’esperienza del 2006, quando da candidato principiante partivo dall’attaccare manifesti per poi crescere prendendo anche schiaffi in faccia, perché la vita politico-amministrativa è anche questo”.

Il riferimento del giovane candidato è andato quindi alla secessione operata da lui e dai suoi sostenitori dal partito di Forza Italia di cui facevano parte. Secessione avvenuta a seguito della proposta arrivata dai vertici del partito di sostenere la ricandidatura alle prossime elezioni dell’attuale sindaco Tarantino. Candidatura non condivisa dallo stesso Di Stasio e dai suoi “Ed oggi siamo qui con il coraggio di dire che non siamo sottomessi a nessuno, non riceviamo ordini dall’alto che vadano contro gli interessi della comunità ortese”.

Il programma presentato dal movimento Rivoluzione Orta Nova, nelle intenzioni dei suoi fondatori, mirerebbe ad essere “soprattutto un programma realizzabile, perché” spiega Di Stasio “è giusto proporre cose fattibili, innanzitutto la stabilità di governo. Noi” aggiunge quindi il candidato sindaco “non abbiamo la prerogativa di voler vincere a tutti i costi, ma di vincere per governare dando ad una cittadina seria, laboriosa ed onesta, come è Orta Nova, un governo serio ed affidabile”.

Particolarità del programma presentato, secondo Di Stasio, sarà quella di mirare ad “un continuo monitoraggio delle esigenze del popolo, non solo nel periodo delle elezioni, delle esigenze dei disabili, degli agricoltori”.

Di Stasio intenderebbe realizzare da sindaco, dunque, un bilancio, strumento programmatico che comunemente detta linee di intervento per il futuro, in modo partecipativo.

La rosa dei candidati sindaco si va definendo quindi con programmi e proposte. A Di Stasio, si andrebbero aggiungendo nomi e volti noti e meno noti al panorama politico ortese: Antonio Di Carlo, Pasquale Ruscitto, l’attuale sindaco Dino Tarantino, Domenico Lasorsa, Lilino Manzi, Lorenzo Annese.

A cura di Daniela Iannuzzi