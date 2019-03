In ricordo di Salvatore Castrignano, a un anno dalla scomparsa

Di:

È trascorso un anno dalla scomparsa di Salvatore Castrignano, già Segretario della CGIL di Manfredonia negli anni Ottanta (periodo che ha ricordato nel suo libro “Bandiere e Primavere”) e della CGIL provinciale di Foggia negli anni Duemila, nonché animatore e protagonista del mondo associativo locale.

I parenti, gli amici e i compagni di tante battaglie lo ricordano per la sua generosità, per la sua passione ideale e per il suo esempio di dignità e integrità, la cui testimonianza rappresenta un valore da non disperdere e un esempio di impegno sociale per le nuove generazioni.

Ci è mancato in questo anno, e ci mancherà in futuro, la sua capacità di dialogo, la sua volontà di costruire reti per il territorio, il suo contributo di idee e azioni su questioni locali e non solo, relative al lavoro, al welfare e allo sviluppo territoriale, sempre influenti nel nostro dibattito pubblico e con la costante prospettiva della difesa dei più deboli e della promozione del lavoro come fulcro del benessere della società.

Per l’occasione, la famiglia ha avviato una raccolta di fondi in sua memoria, a favore dell’Associazione AIRC; è possibile per tutti fare una donazione collegandosi al sito internet www.donazioneinmemoria.airc.it/Home/Page/1791 .