Manfredonia: investito uomo in via Tribuna, strisce pedonali non a regola

Manfredonia, 19 marzo 2019. È stato investito oggi un uomo tra i 55 e i 60 anni in via Tribuna, all’incrocio con via Arcivescovado. L’uomo si stava dirigendo verso Piazza Duomo quando sarebbe stato investito in un punto in cui le strisce pedonali sarebbero ormai quasi completamente cancellate dall’usura del tempo e, dunque, non in regola. Quindici giorni di prognosi per la vittima dell’incidente.