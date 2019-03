Pisicchio domani a Vieste

Di:

L’assessore alla Pianificazione Territoriale, Alfonso Pisicchio, sarà domani, mercoledì 20 marzo, a Viste per “Le Giornate della Bellezza”, il convegno (non rientrante nell’apposito tour in corso) sulla proposta di legge regionale. L’appuntamento è alle ore 10.45 nell’aula magna dell’istituto superiore Mattei (località Macchia di Mauro) con la partecipazione del sindaco Giuseppe Nobiletti e dei rappresentanti degli ordini professionali di architetti, agronomi e geologici della provincia di Foggia. Il seminario proseguirà alle ore 15 con due tavoli di lavoro, “I canoni della bellezza e il mosaico identitario pugliese” e “La rigenerazione urbana, la narrazione dei luoghi e il marketing territoriale”.