Salute mentale e patologie del gioco, Troiano (M5s) presenta risoluzione in Commissione

La deputata sipontina Francesca Troiano (Movimento 5 Stelle), ha presentato una risoluzione, nella Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, sulla salute mentale e sulle patologie legate al gioco. “Negli ultimi anni – commenta Troiano – si stanno ulteriormente approfondendo le ricerche sui disturbi legati all’ansia e alla depressione, sui disturbi alimentari (a partire da bulimia e anoressia), sui disturbi pervasivi dello sviluppo, sui disturbi dello spettro autistico, sulle dipendenze da sostanze, da gioco d’azzardo patologico, e da nuove forme di dipendenza tra cui le dipendenze tecnologiche.

La prevenzione e la diagnosi precoce sono strumenti che possono, più di tutti, contrastare l’insorgere di malattie psichiche e contrastarne lo sviluppo e la degenerazione, in particolare nelle primissime fasi della vita, quando il soggetto inizia a formare la propria personalità, e durante l’adolescenza, che rappresenta un periodo di particolare fragilità e cambiamento”.

L’obiettivo, si legge nella risoluzione, è di impegnare il Governo “ad adottare iniziative per rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone con disagio e disturbo mentali, ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ad assumere iniziative per adottare un nuovo piano nazionale per la salute mentale, a promuovere la seconda conferenza nazionale per la salute mentale”. Tra le iniziative richieste al Governo, la considerazione della salute mentale quale obiettivo prioritario nell’ambito del piano nazionale prevenzione e la presa di provvedimenti per togliere le “drammatiche differenze nell’accesso alle cure e ai servizi forniti dai dipartimenti di salute mentale nelle varie Regioni”.

Francesca Troiano

Cittadina eletta alla Camera dei Deputati – XVIII Legislatura

MoVimento 5 Stelle