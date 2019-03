Vittime innocenti delle mafie, marcia studentesca

Di:

I valori della legalità e l’impegno nel trasmettere una memoria viva e profonda delle vittime innocenti delle mafie rappresentano obiettivi fondamentali su cui deve ruotare l’azione delle comunità educanti come garanzia del rispetto e dei principi della convivenza civile e democratica.

Dirigenti, docenti e alunni degli Istituti scolastici di primo e secondo grado di Manfredonia, in occasione della “XXIV Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” , promossa dall’Associazione Libera, scendono i piazza per sensibilizzare la società civile al rispetto dei principi della legalità. 1500 alunni si muoveranno lungo il corso principale della città e si riuniranno in piazza del Popolo dalle ore 11,15 alle 12,30 per condividere momenti di riflessione e ascolto di testimonianze da parte di uomini di giustizia.

Alla manifestazione parteciperanno il Dott. Pier Paolo Mascione, vice presidente nazionale dell’associazione Ultimi di Don Aniello Manganiello e l’assessore del Comune di Monte Sant’Angelo Generoso Rignanese.