Bresciana all’amica di Manfredonia “Qui il dramma: restate in casa e tutto potrà finire”

, 19 marzo 2020. Situazione drammatica in Italia per l’emergenza: ad oggi è lala Regione più colpita:. Nell’ambito del monitoraggio relativo al territorio nazionale: i casi totali sono 41.035, 33.190 le persone positive. I pazienti, quelli ricoverati con sintomi 15757, in terapia intensiva 2498, mentre 14.935 si trovano in isolamento domiciliare.

Per la Puglia: ad oggi, il totale dei casi positivi Covid è 478, di cui: 466 attribuiti a residenti nelle province della regione; 2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia; 10 attribuiti a residenti di altre regioni. I nuovi casi risultati positivi a Covid-19 oggi 19/03/2020 sono 42, cosi suddivisi: 18 in Provincia di Bari; 1 in Provincia Bat; 4 in Provincia di Brindisi; 16 in Provincia di Foggia (totale al momento pari a 125 positivi); 1 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto. Oggi sono stati 3 i decessi in Puglia, uno anche in Provincia di Foggia. Per Manfredonia: situazione decisamente serena, in considerazione di due singole positività, riferibili a persone che avrebbero contratto il virus fuori dal territorio locale.

La testimonianza. Dalla Provincia di Brescia, una donna scrive all’amica di Manfredonia illustrandole la situazione: “Ciao (..) come va li? Vorrei chiederti un favore. Sai che abito ad Adro, in provincia di Brescia, e qui da noi la situazione è realmente drammatica. Fino a meno di un mese fa, guardando cosa stava accadendo in Cina ci sembrava talmente irreale che mai e poi mai avremmo pensato che sarebbe accaduto in Italia. Ebbene, ora da noi sta succedendo la stessa cosa con la differenza che forse non tutti hanno capito la gravità della situazione! Qui stanno morendo persone che fino a 2 settimane fa incontravamo a messa, al bar, al supermercato!”.

“Muoiono sole perché una volta prelevate da casa con l’ambulanza vengono portate dove si trova il cimitero e i familiari non li possono vedere fino a quando non superano la quarantena. Fai un appello a nome mio se vuoi e nome del Nord: RESTATE A CASA. Non è uno scherzo perché fin quando non ti capita non ci credi, ma davvero ma poi è tardi troppo tardi! Gli ospedali e i cimiteri sono saturi al Nord! Gli occhi ormai vedono solo paura sui visi dei familiari, le orecchie sentono solo sirene di ambulanze, elicotteri degli ospedali e campane delle chiese! Pregate per noi! Pregate per i malati e per i medici che stanno operando in turni disumani. Vi prego diffondete l’appello ma rispettatelo TUTTI!!!!!!!STATE A CASA E SARÀ TUTTO FINITO. Vi abbraccio forte e spero di potervi ancora riabbracciare ciao”, conclude la donna.