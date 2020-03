Coronavirus, ischitellano da New York “Stanno chiudendo la città, già 1.000 casi”

, 19 marzo 2020. Covid-19: nuovo collegamento tra Ischitella e gli Stati Uniti, questa volta con, per. A comunicare la situazione è l’ischitellano, executive chef e proprietario del ristorante Il Mulino, nel quartiere Tribeca sull’isola di Manhattan. Bruno si è trasferito da Ischitella alla Grande Mela da anni; la sua bravura in cucina lo ha portato a vincere il “Diamond Star Star dell’American Academy of Hospitality Science” per sette anni consecutivi.

In un primo collegamento del 14 marzo, Bruno aveva comunicato che la situazione, in tutta New York, era già problematica. “Qui la mattina, nei treni, la gente sta uno addosso all’altro, è difficile stare a un metro di distanza. Siamo tutti fottuti – aveva detto – A New York, a Manhattan, ci sono più di 450 casi. Alcuni di essi hanno diffuso il virus”.

Stanno anche chiudendo la città, probabilmente isoleranno Manhattan

In un secondo collegamento, dopo quattro giorni, l’emergenza risulta accentuatasi, con i casi accertati più che raddoppiati. “La situazione è precipitata, quasi mille positivi in tutta New York – ha dichiarato Bruno – Stanno chiudendo la città, probabilmente isoleranno Manhattan”. Per far fronte al contagio, il sindaco di New York sta adottando le prescrizioni e i divieti già messi in atto in Italia, in maniera graduale. “Nella prima settimana sono state chiuse le scuole – ha spiegato Bruno – nella settimana successiva hanno chiuso tutti i ristoranti e bar. Il mio ristorante è attualmente chiuso.” Nel frattempo, la “città che non dorme mai” appare momentaneamente addormentata: solo il rispetto delle regole, come raccomandato in Italia, potrà rappresentare l’unica arma per contrastare il virus.

