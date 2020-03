Coronavirus, Landella: “32 ricoverati ai Riuniti, 8 Foggiani” (VIDEO)

Ci sono 32 ricoverati al Policlinico Riuniti per #Coronavirus, di cui 8 Foggiani #restiamoacasa #celafaremoOggi ho voluto portarvi con me nel giro quotidiano che faccio con la Polizia Locale per controllare gli assembramenti in città. Trovo sempre meno gente, grazie: sono orgoglioso di voi. Dobbiamo resistere e non uscire di casa. Un abbraccio va alle 32 persone ricoverate al Policlinico Riuniti. 8 contagiati sono foggiani, 2 sono in terapia intensiva, 1 segue la terapia normale ed altre 5 sono in quarantena a casa: a loro dobbiamo il nostro affetto e la responsabilità di restare in casa.

Pubblicato da Franco Landella su Giovedì 19 marzo 2020