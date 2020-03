Coronavirus, Ordona: “Abbiamo famiglia in quarantena per caso positivo”

Foggia, 19 marzo 2020. “Vi informiamo che domattina saranno sanificati i locali della guardia medica e per la seconda volta le strade del paese .. Mi corre l’obbligo tuttavia di informare la cittadinanza che. Dobbiamo alzare il livello di allerta e precauzioni. Si rinnova l’invito a non uscire dalle proprie abitazioni!!! se non assolutamente necessario e di non provvedere quotidianamente per la spesa che può essere effettuata anche osservando tempi molto piu’ lunghi !!.. Non rischieremo di mettere a repentaglio la comunità a causa della vostra idiozia. Sappiate che Siete comunque attenzionati L’appello e’ al vostro senso di responsabilità ! Stiamo attraversando un periodo storico tristissimo e gravissimo Cerchiamo di tutelare il nostro paese !!!”

Lo riporta Comune di Ordona.