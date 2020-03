Covid19, Zapponeta: stabili condizioni 83enne. Domani sanificazione territorio

, 19 marzo 2020. Le condizioni del paziente risultato positivo al Covid-19 anche oggi sono stabili. I sanitari attenderanno qualche altro giorno per sottoporre il paziente ad un ulteriore tampone di verifica. Nel frattempo, i familiari, oggi pomeriggio, si sono sottoposti all’esame del tampone a domicilio.. Detto questo, continueremo a tenervi sempre aggiornati sugli sviluppi. Intanto, non abbassiamo mai la guardia e RESTIAMO A CASA‼️ Colgo l’occasione per informarvi che domani verrà effettuata un’ulteriore attività di sanificazione del territorio comunale”.

Lo dice in una nota il sindaco dr. Vincenzo D’Aloisio.