De Martino Soragnese “Serietà e dedizione: grazie ai lavoratori Amiu e Ataf”

. “In questi giorni difficili è importante esprimere un sincero e doveroso ringraziamento alle lavoratrici ed ai lavoratori che assicurano servizi essenziali per la nostra comunità, a cominciare da coloro i quali operano per la pulizia e la sanificazione delle strade ed il trasporto urbano.

È importante dire grazie a chi si occupa di sanificare la città ed assicura il trasporto pubblico per quanti, purtroppo, sono costretti a muoversi per lavoro. I dipendenti di Amiu SpA e di Ataf SpA stanno dimostrando serietà e dedizione, in un momento drammatico e terribile. Dire loro grazie, dunque, non è semplice retorica ma dovere etico ed istituzionale. Soprattutto in questo frangente riteniamo giusto rivolgere anche un appello alla nostra comunità, affinché abbia cura di conferire i rifiuti in modo corretto e, poiché i mezzi pubblici oggi più che mai sono esclusivamente al servizio di chi debba spostarsi per comprovate necessità, di restare a casa. Dimostriamo vicinanza a questi lavoratori ed amore per la nostra Foggia”.

Lo dichiarano in una nota i referenti de “Il Gruppo Consiliare al Comune di Foggia – Lega Salvini Puglia”, Salvatore de Martino e Concetta Soragnese.