Emergenza Covid-19. SCAP: da sabato prossimo l’accesso sarà solo per via telefonica

, 19 marzo 2020. In considerazione delle disposizioni regionali finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 sono modificate, in tutta la Regione Puglia, le modalità di accesso dei cittadini allo S.C.A.P., Servizio di Consulenza Ambulatoriale Pediatrico.A partire da sabato 21/03/2020 e fino a diversa disposizione regionale, gli accessi alle sedi SCAP avverranno esclusivamente per via telefonica contattando i seguenti recapiti:: 0881-736343: 0884-510318: 0885-419868: 0882-200547.

La disposizione nasce dalla necessità di evitare concentrazioni e affollamento dell’utenza, situazioni, queste, che potrebbe accelerare i processi di contagio. I pediatri resteranno operativi e, telefonicamente, continueranno ad occuparsi dei casi di influenza stagionale e a gestire l’emergenza legata al Covid-19 fornendo consigli, suggerimenti, indicazioni, effettuando triage (telefonico) nei casi sospetti e guidando le famiglie dei bambini eventualmente interessati dalla emergenza.