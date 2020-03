“Gesto meraviglioso”. Il grido d’amore di una figlia per il padre a Manfredonia

, 19 marzo 2020. L’emergenza coronavirus ha determinato anche ala chiusura al pubblico del cimitero. La volontà di esternare l’amore verso il padre ha portato una donna a lasciare un messaggio all’ingresso della struttura. “Il grido d’amore di una figlia per il padre – scrivono a StatoQuotidiano – in questa giornata in cui non è stato possibile portargli un fiore“. “Un gesto che dimostra il legame indissolubile con il proprio genitore“.