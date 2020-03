Il teatro Umberto Giordano lancia #iogiordanorestoacasa

, 19 marzo 2020. “#iogiordanorestoacasa è l’hashtag collegato a #iorestoacasa, il comportamento responsabile che ci deve ispirare in queste giornate in cui il benessere collettivo deve essere messo in cima alla lista dei bisogni, senza dimenticare che la bellezza, la fantasia, la creatività non ha limiti” è quanto fa sapere l’Assessore alla Cultura del Comune di Foggia,, alla vigilia del lancio della nuova iniziativa che terrà compagnia agli appassionati di opera, jazz e prosa, perché il teatro è ovunque ci sia qualcuno che lo ami.

“Abbiamo immaginato di condividere la bellezza della produzione culturale degli ultimi anni al Teatro Umberto Giordano” ha continuato l’Assessore Giuliani “e per questo abbiamo immaginato di lanciare una campagna per stare al vostro fianco, come se condividessimo la prima fila di una serie di spettacoli straordinari, dall’opera al jazz, dalla prosa al balletto alla musica classica, ri-creando l’atmosfera magica della sala con la programmazione di una serie di eventi in streaming”.

“Se le persone non vanno a teatro, il teatro va dalle persone. In questo momento di grande difficoltà per il Paese, dobbiamo dare prova tutti di grande responsabilità, rimanendo a casa. Immaginare un palinsesto culturale che entri nelle case dei cittadini, ci è sembrata una delle attività da avviare per continuare a lavorare in maniera strutturata in uno dei settori che è il fiore all’occhiello di tutta la comunità foggiana”.

Si comincia venerdì 20 marzo, alle ore 21:00, con la trasmissione attraverso gli account social del Teatro Facebook e Youtube di “Giove a Pompei”, messa in scena nel Parco Archeologico di Pompei il 18 luglio del 2017.

Qui di seguito il palinsesto completo delle trasmissioni: