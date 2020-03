Landella “134 casi di Coronavirus in Capitanata, 10 di Foggia”

Foggia, 19 marzo 2020 (ore 21.30). “I casi” di coronavirus in Provincia sono “134” ad oggi, con 10 pazienti foggiani (“2 in più di ieri”). Lo dice in una nota il sindaco Franco Landella. “Rinnovo l’appello a restare in casa”. Si fa riferimento al numero complessivo, dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

fotogallery ospedali riuniti di foggia (19.03.2020 ph enzo maizzi)

ospedali riuniti corona virus (2)

I DATI DELLA REGIONE PUGLIA. Il presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che oggi 19 marzo (dato aggiornato alle ore 15) sono stati effettuati 613 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

CASI POSITIVI COVID19 IN PUGLIA

Dato per provincia 19.03.2020 18.03.2020 Differenza BARI 137 119 18 BAT 26 25 1 BRINDISI 75 71 4 FOGGIA 134 118 16 LECCE 71 70 1 TARANTO 23 21 2 TOTALE REGIONE 466 424 42 non nota (in elaborazione) 2 14 -12 Fuori Regione 10 0 10 TOTALE (DATO PROTEZIONE CIVILE) 478 438 40

Il totale dei casi positivi Covid è 478, di cui: 466 attribuiti a residenti nelle province della regione; 2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia; 10 attribuiti a residenti di altre regioni. I nuovi casi risultati positivi a Covid-19 oggi 19/03/2020 sono 42, cosi suddivisi: 18 in Provincia di Bari; 1 in Provincia Bat; 4 in Provincia di Brindisi;

16 in Provincia di Foggia (il totale che risulta a StatoQuotidiano è di 125 casi, il sindaco Landella ha invece comunicato 134 casi in Capitanata ad oggi); 1 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto.