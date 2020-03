Manfredonia. “Prima in Pronto Soccorso per qualsiasi cosa, ora non siate faciloni..”

Manfredonia, 19 marzo 2020. “Prima in Pronto Soccorso si veniva per qualsiasi cosa, anche senza avere contezza dei sintomi. Ora, al netto della gran parte dei cittadini che stanno rispettando quanto indicato nelle misure governative, invito nuovamente tutti a non sottovalutare la situazione, e a seguire totalmente le misure di precauzione contro il nuovo coronavirus”. E’ il pensiero del dottor Francesco Lapolla, medico del Pronto Soccorso dell’ospedale di Manfredonia.

“Sinceramente non mi aspettavo tanto ‘successo’ per il video (il precedente postato,ndr), ha sorpreso molto anche me…mi sono chiesto se potessi fare altro senza sembrare pesante o ripetitivo (anche se forse non sarebbe male!). Così ho pensato di dire qualcos’altro e sfruttare il momento di risonanza delle mie parole per aggiungere qualche altro pensiero che andasse oltre l’estenuante restiamo a casa. Dopodiché la smetto”. “Grazie a tutti voi per l’enorme inaspettato e caloroso supporto.Ps: il video l’ho fatto in divisa in un momento di pausa, in onore di chi la divisa la indossa con orgoglio, qualunque essa sia. Ce la faremo!”, scrive in allegato al post.