Manfredonia, Polizia locale “Sanzioni al codice stradale e sequestro auto”

, 19 marzo 2020.: continuano i controlli degli agenti della Polizia locale per verificare il rispetto delle misure predisposte con i Decreti del Presidente del consiglio dei ministri. Al contempo, ieri sono state elevate una decina di sanzioni per violazioni al Codice della strada.

In particolare, si fa riferimento alla guida di auto senza patente, revisioni scadute, mancanza di cinture di sicurezza. Controllate in totale una settantina di persone, tanto in auto quanto a piedi, tutte con l’autocertificazione per gli spostamenti. Sequestrata un’auto priva di assicurazione.