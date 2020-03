Manfredonia, titolare bar “Noi fermi al palo, nei bar dei distributori colazioni per tutti..”

Coronavirus, Conte firma il Dpcm 11 marzo 2020

, 19 marzo 2020. “Altro che caffè ai camionisti. Il Decreto è stato raggirato: alcuni distributori di carburante svolgono servizio di caffetteria per tutti i cittadini“. E’ la protesta di undi undi, in seguito alle disposizioni governative, nell’ambito dell’emergenza, che hanno imposto la chiusura di gran parte delle attività commerciali ( decreto integrale ) lasciando inalterate altre. Altre quali i distributori di carburante, con annesso servizio bar. “Il decreto parla di aree di servizio stradali e auto stradali a servizio dei camionisti – spiega l’uomo a StatoQuotidiano – che devono avere dei punti di ristoro poiché obbligati a lavorare per non interrompere la catena degli approvvigionamenti alimentari”. “Ma non è così – continua -, mentre io resto chiuso, con tutti i danni che ne derivano, alcuni distributori di carburante, con servizio bar, svolgono un’attività parallela e noi dobbiamo stare a guardare“. “A Foggia si è già provveduto, per evitare questa situazione con un’ordinanza del sindaco: ho contattato le forze dell’ordine e la prefettura: chiedo un celere intervento anche a Manfredonia“.