Masciale “Soddisfatto per inserimento Casa Sollievo nella rete Covid Puglia”

Oggie tutto il Gargano si sono svegliati con un’ottima notizia: l’dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” tra le strutture del nuovo piano ospedaliero voluto dalla Regione Puglia per fronteggiare l’ormai nota emergenza legata al Coronavirus. Il grande senso di responsabilità dele la lungimiranza del Direttore del Dipartimento della Salute,, hanno fatto sì che l’ospedale voluto da San Pio divenisse, fin da subito, punto di riferimento per il comprensorio e per gran parte del Gargano Nord da sempre alle prese con le ataviche difficoltà dovute alle note distanze con i centri ospedalieri di riferimento. Questo riconoscimento formale permetterà di ricevere da parte delle aziende produttrici,già in uso presso altri ospedali,ed altro monouso.

Si conclude così celermente e positivamente questa vicenda che porterà certamente organizzazione, capacità, tecnologie d’avanguardia e risorse umane utili per affrontare al meglio questa emergenza. In ultimo, e in ossequio a quanti nelle stesse strutture sanitarie stanno strenuamente combattendo da ormai diverse settimane, invito a rispettare le disposizioni del DPCM , tra cui il non uscire di casa se non strettamente necessario.

Andrà tutto bene!