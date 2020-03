Manfredonia. Riccardi: “Il Decreto non cura nessuno, tranne qualcuno”

“In Italia medici e infermieri stanno in trincea, chi può continua a lavorare come meglio può, salvo i parlamentari che, colti dal timore d contagiarsi, si ‘autosospendono’ in fase di emergenza e leggi speciali. RIDICOLI !!!

Il Decreto Cura Italia ha previsto: concessione della detenzione domiciliare per i detenuti che hanno pene da scontare sino a 18 mesi, questo provvedimento giunge esattamente a seguito delle rivolte. E’ vergognoso per uno Stato che in un momento così difficile deve mantenere la propria autorevolezza. Sono gli stessi che sciolgono vergognosamente i comuni, danno la patente di mafioso ad intere comunità, e poi te li ritrovi promossi in ruoli di primo piano.

ll Decreto Cura Italia ha previsto: per i DISOCCUPATI la detenzione domiciliare di fatto, per loro l’avvocato del Popolo non ha previsto un CAXXO. Camperanno chiusi in casa grazie allo spirito santo. Amen !!!””.

Lo riporta l’ex Sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi.