Sapori del Gargano nel Mondo, la “missione” di Mario Maratea (FOTO)

. Un ragazzo determinato, “intelligentemente testardo”, come tanti figli di Monte Sant’Angelo. Un ragazzo che aveva ereditato tutte le buone e sane ricette del Gargano. Monte, del resto, è stata la capitale induscussa del Gargano e ha rappresentato pertanto una naturale riserva di cultura, commercio, religione, saperi e sapori. Nasceva da queste basi “Gargan’OK” con le specialità liquorose artigianali del Gargano.Dopo 20 anni, l’azienda viene citata positivamente da Mosca e da Parigi in qualità di “” dei prodotti artigianali della tradizione del Gargano. Parliamo del Consorzio di Tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminiello del Gargano IGP e della Gargano Sapori nella persona di Mario Maratea.Il tempo ha premiato un giovane che da una semplice idea ha creato la Gargan’ok, un’azienda artigiana nata al fine di produrre liquori, pasta, dolci, confetture e taralli secondo le antiche ricette del Gargano, che rappresenta oggi un punto di riferimento per i palati più raffinati, gli amanti del cibo genuino e le tradizioni culinarie italiane e pugliesi. Il tutto è reso possibile soprattutto dalle materie prime genuine utilizzate durante il processo produttivo; ogni fase dello stesso è certificata e rispetta i più alti standard europei in termini di sicurezza alimentare.La produzione si basa su 5 linee produttive:• PASTA: prodotta esclusivamente con semola di grano duro e acqua.• LIQUORI: disponibili più di 80 tipologie di liquori.• DOLCI: tipici del Gargano.• CONFETTURE: marmellate di arance, limoni e mandarini prodotte senza conservanti. SOLO CON LA FRUTTA DEL GARGANO E ZUCCHERO.• TARALLI: oltre ai classici tarallini, numerose varianti.

Con questi prodotti è presente in tutte le fiere nazionali ed estere. A febbraio ha partecipato al Prodexpo Mosca, in agosto è prenotato Sial Canada 2020, Sial Parigi 2020, Cibus Parma, Workshop AGROALIMENTARE,VARSAVIA-Polonia, IFE (The International Food & Drink Event) Londra, Workshop AGROALIMENTARE, Stoccolma, WORLD FOOD MOSCA Russia, GOURMET FOOD SELECTION, Parigi FRANCIA, TASTE THE FUTURE, Anuga, l’Artigiano in fiera a Milano a dicembre, e Winter Fancy Food, CALIFORNIA per presentare a far degustare la realtà artigianale di prodotti con il cosidetto metodo della “filiera corta”, ci racconta Mario Maratea “conosciamo i nostri agricoltori e ci concentriamo sulla produzione solo locale, tanti dei nostri prodotti sono al 100% naturali e di alta qualità”, e sono Gargano Sapori”. Oggi i prodotti del Gargano sono presenti in tutto il mondo grazie a Mario Maratea.

Testo – foto a cura di Nino Di Giovanni