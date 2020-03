Tutolo “Tranne farmacie, domenica chiudo tutto. Non consumate i vostri cani…”

Pubblicato da Antonio Tutolo su Giovedì 19 marzo 2020

Lucera, 19 marzo 2020. “Auguri innanzitutto per la festa del Papà e per San Giuseppe. Non c’è storia tra le sanità della Lombardia e della Puglia, ma nonostante questo dal Nord continuano gli appelli per gli aiuti. Siamo stati fortunati che quest’epidemia è partita dalla parte settentrionale della Penisola, rendendoci preparati all’emergenza. Per Lucera: siamo fermi a 2 casi ufficiali, dato che il terzo fa riferimento a un cittadino residente formalmente da noi, ma di fatto ha contratto e vive fuori Lucera. La settimana prossima è atteso il picco dei contagi, così dicono gli esperti. Vi posso dire che domenica prossima chiudo tutte le attività, con un’ordinanza, tranne naturalmente le farmacie. Ora spero che non consumerete i vostri cani per portarli a spasso, con la scusa di fargli fare la pipì. Per favore..”.

Lo dice il sindaco di Lucera, Antonio Tutolo, in un video odierno su facebook.