Andria. Fallisce il colpo della frutta secca, ladri messi in fuga da vigilantes

Andria, 19 marzo 2021. Sventato il colpo ad una nota azienda alimentare di Andria.

Questa notte, intorno alle ore 23, tre ladri hanno provato ad infiltrarsi nel retro dell’azienda, produttrice di olive, frutta secca, legumi e snack. I loro movimenti non sono sfuggiti al sistema di allarme, che ha indotto la Centrale Operativa Sicuritalia ad allertare immediatamente le pattuglie di zona. Celermente giunti sul posto, i vigilantes hanno indotto alla fuga tre uomini, il cui dileguarsi è stato colto dalle telecamere di sorveglianza.

In loco sono giuste tempestivamente anche le Forze dell’Ordine, che hanno accertato il fallimento del colpo. Nessuna merce, infatti, è stata rubata.

