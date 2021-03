Bari, controlli a tappeto in Provincia: due arresti

Nell’ambito di mirati servizi, tesi al contrasto del commercio illegale di stupefacenti nei Comuni della Provincia di Bari, la Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha effettuato due arresti in seguito a due perquisizioni domiciliari, rinvenendo circa 80 dosi di cocaina ed hashish pronti per essere commercializzate.

In particolare, nel tardo pomeriggio del 16 marzo, a Modugno, i poliziotti della Squadra Mobile di Bari, a seguito della segnalazione da parte di alcuni cittadini relativi ad un presumibile centro di spaccio nei pressi di alcuni stabili siti lungo la Strada Provinciale che attraversa il comune, hanno organizzato servizi di appostamento durante i quali è stata notata un’autovettura sospetta, con a bordo un uomo ed una donna, che pertanto veniva immediatamente sottoposta a controllo di polizia.

I due fermati, visibilmente agitati, hanno spontaneamente dichiarato di essere in possesso di due cipolle di cocaina, destinate ad uso personale, e di averle acquistate da uno sconosciuto.

Grazie ad attività info investigativa, i poliziotti sono riusciti, in breve tempo, ad individuare il locale presso cui era stato acquistato lo stupefacente, ovvero un seminterrato in uso al pregiudicato GENCHI Gianluca ed alla propria compagna.

Una volta fatta irruzione all’interno dello stabile, gli agenti hanno effettuato un’attenta perquisizione, rinvenendo circa quaranta dosi di cocaina, 1.500 euro in banconote, un bilancino di precisione, strumenti per il taglio dello stupefacente, nonché un dispositivo da cucina per il sottovuoto “forever-Fresh”, del tipo di quelli utilizzati negli ambienti criminali per confezionare e conservare la droga.

Genchi, trentenne con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato quindi tratto in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I controlli, proseguiti il giorno successivo a Ceglie del Campo, hanno consentito alla sezione Falchi, di rinvenire alcune dosi di hashish già confezionate ed un panetto di circa 60 grammi, pronto per essere tagliato e destinato allo spaccio, all’interno dell’abitazione di un pregiudicato sottoposto agli arresti domiciliari Colella Dylan.

Il giovane, poco più che ventenne, era agli arresti domiciliari per i reati di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione illegale di armi. Sul posto sono intervenute le unità cinofile della Questura, grazie alle quali è stato rinvenuto non solo lo stupefacente, ma anche il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto in carcere in attesa del giudizio di convalida.