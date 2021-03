Bari, peculato: sequestro beni per oltre 270mila euro

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari – in esecuzione di un

apposito decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, su

richiesta di questa Procura della Repubblica – hanno sottoposto a sequestro preventivo, in

Bari, i beni e i rapporti finanziari, del valore di oltre 270.000 Euro, riconducibili a D.B. (nato

a Bari, classe 1981), importante imprenditore già attivo nel settore dei giochi, indagato per il reato di peculato aggravato.

Dalle indagini – coordinate dal Procuratore f.f. Roberto ROSSI e dal Sostituto Procuratore

Angela Maria MOREA – è, difatti, emerso che l’imprenditore si è appropriato delle somme

che avrebbe dovuto versare al Fisco, per il tramite della società concessionaria, a titolo di

prelievo unico erariale (PREU), quantificate in oltre 270.000 euro. Ciò mediante la

manomissione del sistema di registrazione delle giocate su alcuni apparecchi da gioco della

tipologia “New slot”, con l’installazione di una scheda di gioco non autorizzata (alternativa a

quella ufficiale che quantifica il PREU da versare al fisco) e di un dispositivo elettronico che

dirottava parte delle giocate dalla scheda principale (autorizzata) a quella secondaria

(clandestina).

Tale condotta ha originato anche un altro procedimento penale acceso da questa Procura della Repubblica per le fattispecie delittuose di frode informatica aggravata (art. 640-ter c.p.) e di alterazione del contenuto di comunicazioni informatiche/telematiche (art. 617-sexies c.p.), nonché per responsabilità amministrativa dell’ente in relazione al predetto reato di frode informatica ex d.lgs. n. 231/2001. Al termine del relativo processo (rito abbreviato) l’imprenditore D.B. ha riportato la condanna ad anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre alla multa e alla confisca di quanto sottoposto a sequestro nel corso delle indagini preliminari.

L’imprenditore D.B., peraltro, era stato già attinto da misura cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione “Gaming machine”. In tale contesto, le pertinenti indagini di p.g. – svolte, nel periodo 2015/2017, dalle Fiamme Gialle del Nucleo PEF Bari/G.I.C.O., con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari – avevano consentito di disvelare un ampio e diffuso sistema di malaffare, esistente nella città di Bari e nei Comuni limitrofi, finalizzato all’imposizione del noleggio delle apparecchiature da intrattenimento delle società riconducibili al predetto imprenditore D.B. presso diversi esercizi commerciali.

Ciò grazie al supporto illecito offerto da esponenti di organizzazioni criminali egemoni sui rispettivi territori di riferimento (ANEMOLO, STRISCIUGLIO e CAPRIATI), i cui metodi mafiosi – basati sulla forza di intimidazione – avevano neutralizzato, di fatto, ogni tentativo degli imprenditori di sottrarsi al noleggio degli apparecchi e di rivolgersi ad altre aziende di settore. All’esito delle attività investigative, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, nel gennaio 2020, ha emesso un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 36 soggetti (27 in carcere e 9 agli arresti domiciliari) e decreti di sequestro di beni per un valore di circa 7,5 milioni di euro (tra cui 3 sale “VLT” ubicate a Bari, 4 immobili, 5 veicoli, 2 complessi aziendali e oltre 200 rapporti finanziari) per i reati di illecita concorrenza aggravata dal metodo mafioso, estorsione, usura e riciclaggio. Provvedimenti, questi, eseguiti sempre dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Bari.

La presente operazione costituisce un’ulteriore testimonianza del costante presidio assicurato da questa Procura della Repubblica, in stretta sinergia con il Nucleo PEF Bari, a tutela delle entrate dello Stato, nonché del mercato contro forme di concorrenza sleale ai danni degli operatori onesti, impedendo – nel contempo – tentativi di infiltrazione da parte di organizzazioni criminali.