Cislaghi: “Alleanza PD- 5 Stelle, la piena disponibilità del consigliere Campo chiarisce tante cose”

La piena disponibilità del presidente della Commissione ambiente di Regione Puglia Campo, già sindaco di Manfredonia, chiarisce cosa intendoni i piddini per “alleanza elettorale” … un allinearsi alla loro pessima visione del futuro dei territori e in particolare della Capitanata.

A Foggia non va diversamente perché, oltre a una dovuta condanna dell’operato della destra nel governo della città, non hanno speso una parola per prendere le distanze dalle politiche edilizie, dalle politiche ambientali e ben poco ho sentito sulle politiche sociali se non un spostiamo al Palmisano l’assistenza ai disabili per dismetterlo dalle politiche di sostegno agli anziani.

PAOLO CAMPO (FRAME INTERVISTA 30.12.2020)

Va ricordato poi che il Project financing che ha dato la gestione del Cimitero di Foggia alla società Progetto Finanza di Capitanata, su cui si è espressa la Prefettura, è stato fortemente voluto dal PD foggiano quando era al governo della città e non ricordo note o prese di distanza, evidentemente sono molto distratto, mentre ricordo le pressioni subite (lecite ovviamente) per desistere dall’oppormi a tale progetto che ha comportato anche un aumento della spesa per i cittadini nel momento dell’addio ai propri cari.

Cari piddini foggiani se volete aderire anche a Foggia a un progetto di costruzione del “Fronte Progressista” c’è bisogno che abbandoniate l’idea di essere il centro del mondo della politica insieme a tante malsane politiche che avete attuato e che continuate a sostenere, in caso contrario penso che sia molto difficile che questo progetto possa iniziare e se non la piantate di essere autoreferenziali io non ne farò parte.

A cura di Giorgio Cislaghi, Foggia 19 marzo 2021