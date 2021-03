Covid, la Puglia resterà rossa fino a Pasqua: divieti in vigore fino al 4 aprile

(repubblica)Un risultato scontato dopo il record assoluto di contagi registrato ieri. Resterà nella zona con più restrizioni almeno fino alla settimana tra il 29 marzo e il 4 aprile compresa. Così la Puglia resta nella lista delle regioni che hanno un’incidenza settimanale superiore ai 250 casi per 100mila abitanti La regola dice che come minimo bisogna restare in rosso per due settimane prima di passare all’arancione grazie a dati compatibili con questa zona. (repubblica)