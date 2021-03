Dal Centro Diurno di San Severo a RAI 2: “Detto Fatto”

San Severo, 19 marzo 2021. Hanno seguito passo passo i video-tutorial e… “Detto Fatto”, i lavori realizzati hanno conquistato un posto in prima fila, direttamente su RAI 2.

Scatole porta tisane, composizioni di arredo, zucche e decorazioni, create con cura dagli utenti del Centro Diurno Psichiatrico di San Severo, sono state mostrate durante la nota trasmissione condotta da Bianca Guaccero, andata in onda lo scorso 23 febbraio.

Ad ispirare gli utenti del Centro Diurno, che già da tempo, seguiti dagli operatori della ASL e dai volontari dell’Associazione A.DA.SA.M., si cimentano in laboratori di riciclo creativo, sono stati i video dell’ “interior designer” Luca Medici.

Sotto la guida dell’equipe del Centro di Salute Mentale di San Severo, San Marco in Lamis e Vico del Gargano, diretto da Claudio Massaro, gli utenti, sei donne e quattro uomini, hanno trasformato barattoli e carta da parati in tovagliette, runner, vasi portafiori e gettacarte da tavolo. Da rotoli di carta igienica e cartoncini colorati hanno preso vita, invece, ragni e pipistrelli per le decorazioni di Halloween. Tra le tecniche utilizzate, il “decoupage” e il mosaico.

I lavori hanno ottenuto il plauso della conduttrice pugliese e dell’interior designer per la cura nella realizzazione e composizione d’insieme.

“Conosco il lavoro fatto – dichiara il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla – e l’impegno quotidiano dei nostri operatori in queste attività, indipendentemente dai riconoscimenti, se pur graditi, ottenuti nella trasmissione televisiva.

I lavori realizzati dimostrano che le attività laboratoriali contribuiscono a promuovere l’integrazione sociale di persone con disagio psichico, l’apprendimento e il recupero di abilità cognitive e manuali. Stimolano, inoltre, l’acquisizione di nuove competenze utili non solo nel contesto abituale di vita, ma anche per eventuali inserimenti lavorativi.

Ringrazio gli operatori e li invito a continuare con lo stesso entusiasmo”.