Festa del papà, quale padre oggi? La figura del padre testimone

Quale figura di padre è necessario mettere in atto nell’epoca delle passioni tristi e dei legami liquidi, caratterizzata tra l’altro anche dalla crisi dell’adulto? E’ questa una domanda che potremmo porre in occasione di questa festa del papà che per la seconda volta in un anno cade in un periodo così tragico a causa di della terza ondata di pandemia da Covid-19.

Certo, non basta mettere al mondo un figlio per essere e sentirsi padre. Dopo la nascita naturale è necessario che il padre, insieme alla madre, aiuti il figlio a vivere una seconda nascita: quella personale e sociale, la nascita psicologica dopo quella biologica, consegnando il figlio a se stesso, alla propria libertà e responsabilità, e di conseguenza anche alla propria possibilità di sbagliare.

Seguendo uno schema interpretativo del famoso psicanalista lacaniano M. Recalcati, si può chiaramente sostenere che negli ultimi anni alla vecchia idea di “padre edipico”, che proibiva e controllava, si è andato sempre più sostituendo il “padre-Narciso”, il quale sta a guardare perché è più concentrato su se stesso che sul proprio figlio.

Di solito il padre-Narciso è iperprotettivo perché, proteggendo il figlio, in fondo protegge se stesso dal figlio che, con i suoi errori e i suoi fallimenti, potrebbe ferirlo e farlo soffrire. Spesso è anche iperansioso, perché, trattando il figlio come oggetto, ha paura di perderlo. È preoccupato più per le ferite che potrebbe ricevere amando che per ciò che il figlio gli sta chiedendo.

Narciso è anche intermittente, perché vivendo il legame come se fosse una prigione, a volte rimane altre volte invece evade. Narciso ama solo quando tutto va bene, mentre alla prima difficoltà ripiega subito in ritirata. Insomma il padre-Narciso è vittima della pubblicità e dei social, più impegnato a coltivare la propria immagine riflessa nello specchio sociale da cui vuole essere rassicurato e riconosciuto.

Per superare tale situazione Recalcati in molti dei suoi testi suggerisce di passare al padre-testimone, il quale si propone come colui che dona la Legge. Infatti, un dei compiti che spettano al padre è separare il figlio dalla madre, la quale spesso inconsciamente preferisce mantenere un rapporto ancora di tipo simbiotico, fusionale con il proprio figlio. Così facendo il padre aiuta il proprio figlio a rinunciare alla madre come oggetto del proprio desiderio. Il padre insegna al figlio l’esperienza della perdita. L’esperienza del limite. O lo fa donando la Legge, cioè quelle regole con le quali il figlio comincia a capire che non può avere tutto.

I figli, infatti, per crescere hanno bisogno, da un lato, di essere amati, per imparare anch’essi a loro volta ad amare, dall’altro, scontrarsi con l’esperienza del limite. Al primo bisogno provvede per lo più la madre, che per il figlio rappresenta il Desiderio, al secondo ci pensa il padre che rappresenta la Legge. Se dati insieme, Legge e Desiderio permettono al figlio di crescere, evitando eventuali scompensi tra eccessive frustrazioni e inutili e capricciose gratificazioni.

Tutto questo però avviene a una condizione: che quella Legge che il padre dona possa valere in primo luogo per lo stesso padre. In altri termini, il padre dona una Legge alla quale egli stesso per primo si sottopone.

Ora, donando la Legge, il padre dona tre cose al figlio: l’ordine, per evitare al figlio quel senso di dispersione, di frammentazione e di confusione, sì da poter arrivare a costruire una propria identità, facendo unità con se stesso; il senso, per aiutarlo a saper conferire un significato sempre nuovo agli eventi, dando sapore e valore alla vita e alle esperienze anche difficili e dolorose che dovrà affrontare; la meta, per aiutare il proprio figlio a orientarsi nella complessità sia delle conoscenze che delle azioni, per fare le scelte giuste con autonomia e responsabilità.

In definitiva, c’è bisogno di padri capaci di essere più dei «passatori di vita» piuttosto che dei «consumatori della vita». Padri generativi, capaci di generare non solo nella fisicità della procreazione, ma ancor più nella simbolicità dell’educazione, per essere significativi, affidabili e credibili.

E, allora, auguri a tutti i papà affinchè sappiano vivere, tra milel difficoltà, questa esperienza con coraggio, responsabilità e impegno. E, perché, no: anche con una buona dose di sacrificio!

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 19 marzo 2021