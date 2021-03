Foggia, Riuniti: 50 volontari sperimentano il vaccino italiano Reithera

Foggia, 19/03/2021 – (nursetimes) Anche al Policlinico Riuniti di Foggia si testerà il nuovo vaccino Italiano Reithera. Dalla prossima settimana inizieranno le procedure di sperimentazione. Sono già un cinquantina le persone che hanno chiesto di aderire al protocolo sperimentale. La fase uno della sperimentazione sul vaccino anti-Covid italiano ReiThera era iniziata il 24 agosto 2019 ed era stata condotta su quasi cento volontari.

Ora parte la fase 2 (subito seguita dalla fase 3), per la quale sono stati reclutati 900 volontari in 26 centri italiani e uno ad Hannover, in Germania. Se tutto andrà bene, il siero prodotto a Castel Romano sarà disponibile in estate.

Dopo la fase 1, il vaccino ha dimostrato di essere sicuro e di stimolare il sistema immunitario, sia sul fronte della produzione di anticorpi che su quello della formazione di linfociti T. Nella fase 2 i volontari saranno divisi in tre coorti: uno riceverà un placebo, uno un'unica dose, uno due dosi. I risultati saranno messi a confronto per valutare l'efficacia del vaccino.