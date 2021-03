La Festa di San Patrizio nel mondo

Il giorno di San Patrizio è una festa di origine cristiana che si celebra il 17 marzo di ogni anno, in onore del patrono d’Irlanda. Il missionario cristiano, che ha dedicato una vita all’evangelizzazione, è morto nel 461, ma la festa di San Patrizio è stata aggiunta al calendario della Chiesa cattolica solamente negli anni Trenta. Pochi anni dopo la prima testimonianza di parata nel giorno dedicato al Santo, avvenuta in Florida nel 1601. Dal 1903 il 17 marzo è festa nazionale nella Repubblica d’Irlanda, mentre nell’Irlanda del Nord è una festività bancaria (bank holiday).

La ricorrenza non viene celebrata solamente in Irlanda, ma anche in altri paesi del mondo, specialmente dove vivono massicce minoranze irlandesi. La festa di San Patrizio è diventata col tempo un autentico fenomeno globale, celebrato in tantissime capitali mondiali con sfilate, concerti dal vivo e parate. Per l'occasione tanti monumenti o luoghi di interesse pubblico, si colorano di verde, il colore simbolo dell'Irlanda: dalla Sidney Opera House alla Grande Muraglia Cinese. Nel 2019 sono stati illuminati di verde circa 400 monumenti in 50 paesi.

Negli ultimi anni la festa è diventata talmente popolare da divenire più un’occasione di svago e di divertimento, che una ricorrenza legata a motivi patriottici o religiosi. Nel 2018 solamente negli Stati Uniti ben 149 milioni di persone hanno partecipato ai festeggiamenti dedicati a San Patrizio.

Gli eventi in tutto il mondo

Ogni anno il St. Patrick’s Festival di Dublino registra numeri da record: nell’arco di cinque giorni si spendono infatti in totale 74 milioni di euro. A New York si tiene invece la più grande parata del mondo, che coinvolge all’incirca 150.000 persone, mentre a Buenos Aires sono almeno 50.000 le persone che ogni anno prendono parte alle feste organizzate nei pubs del centro di Reconquista. In tutto il Giappone hanno luogo oltre 15 parate, ma l’evento più famoso è sicuramente l’ “I love Ireland Festival”. A Sidney l’Opera House si colora di verde, così come il Gateway of India di Mumbai e la London Eye di Londra. A Chicago nell’omonimo fiume vengono riversati circa 25 kg di colorante e le acque si tingono di verde smeraldo per l’occasione. A Singapore c’è la più grande parata del sud-est asiatico, condotta dal celebre convoglio dell’Harley Davidson, mentre nella piazza londinese di Trafalgar Square si suona dal vivo musica irlandese. Nell’isola di Montserrrat, territorio britannico di oltremare conosciuto come l’isola di smeraldo dei Caraibi, nelle strade si riversano gruppi di ballerini mascherati. Montserrat dedica ben 10 giorni alla Festa di San Patrizio, che d’altronde ne è il Patrono. Il retaggio irlandese di Montserrat risale al XVII secolo, quando l’isola era una delle destinazioni preferite dai cattolici irlandesi perseguitati dopo essere stati esiliati da Cromwell. Un censimento del 1678 evidenziò infatti che metà della popolazione dell’isola era irlandese. A Sarajevo l’Irish Film Festival ospita film irlandesi, musica folk e compagnie teatrali.

La storia e le origini

San Patrizio nacque in Inghilterra intorno al 385, presto si convertì al cristianesimo e Papa Celestino I lo incaricò di evangelizzare le isole britanniche, specialmente l’Irlanda. Per spiegare la Trinità alla popolazione locale si servì di un trifoglio, divenuto insieme al colore verde uno dei simboli della Festa. La leggenda narra che San Patrizio abbia scacciato i serpenti dall’Irlanda, ma dati scientifici hanno dimostrato l’assenza di serpenti nell’isola. La festa celebra l’arrivo del cristianesimo in Irlanda, grazie all’opera di evangelizzazione di San Patrizio, allora vescovo di Irlanda.

La prima testimonianza di parata nel giorno di San Patrizio risale al 1601 e solamente negli anni 30 la festa venne aggiunta in maniera ufficiale al Calendario della Chiesa cattolica. La prima vera e propria parata di San Patrizio, così come la conosciamo oggi, si è tenuta a New York nel 1762. Negli Stati Uniti la presenza degli irlandesi è veramente massiccia; si stima che nel 2019 fossero oltre 32 milioni gli americani di origini irlandesi). La festa sarebbe stata organizzata da alcuni soldati irlandesi che avvertivano nostalgia di casa. A partire dal 1903 il 17 marzo come abbiamo detto divenne ufficialmente giorno festivo in Irlanda e nel 1931 a Dublino andò in scena la prima parata ufficiale.

La festa viene oggi associata non solo al colore verde e al trifoglio, ma anche alle pinte di birra. Si stima infatti che negli Stati Uniti durante la festa dedicata al patrono d’Irlanda vengano spillate in media 13 milioni di pinte di Guinness e che la spesa complessiva, inclusi i 133 milioni per l’importazione di cavoli, si aggiri intorno ai 6 miliardi di dollari. Non è però sempre stato così perché dal 1927 al 1961, quando il governo irlandese ne revocò il divieto, era vietata la vendita di alcolici nel giorno di San Patrizio.

La festa dunque nacque prima in altri paesi, ma è un fatto che non deve stupire se si pensa che nel 1890 il 40% delle persone nate in Irlanda vivesse altrove. Tali ricorrenze rappresentavano per gli emigrati un rapporto di continuità con la madrepatria.